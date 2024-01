Haselsteiner: „Benko muss Verantwortung tragen“

Heftige Kritik an Benko

Der langjährige Boss der Baufirma Strabag versuchte anfangs zwar, die Probleme der Immobilienbranche im Allgemeinen als Ursache für die Schieflage zu nennen („Die Zinslandschaft hat sich radikal geändert“, „Signa ist wie die ganze Branche in einen Strudel geraten“), übte jedoch unerwartet heftige Kritik am Schöpfer des intransparenten Konstrukts: „René Benko hat eine aktive Gesellschafterrolle gespielt. Er hat in das Management sehr wohl eingegriffen. Er hat die Zügel in der Hand gehabt. Er hat seine Geschäftsführer angewiesen.“