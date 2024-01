Besucherplus! „Linz ist jetzt eine Millionenstadt“

In der Region Linz mit den Gemeinden Ansfelden und Kirchschlag wurden 2023 insgesamt 1.118.000 Nächtigungen gezählt, im Vergleich zu 2019 war es ein Plus von 67.819 Übernachtungen bzw. 6,5 Prozent. In Ansfelden waren es 102.008, in der Gemeinde Kirchschlag 13.768.