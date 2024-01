Tödliche Polizeischüsse: Brisante Details aus Akt

„Und wenn es mich das Leben kostet ...“

„Meine Frau hat den Wunsch geäußert, die Polizei zu sehen, und ich werde ihr diesen Wunsch erfüllen. Und wenn es mich das Leben kostet, was sicherlich der Fall sein wird“, so die erste Aussage des Angreifers beim Notruf. Und weiter: „Der Affe hackt Holz, arbeitet im Garten, ist Landschaftsgärtner, hat keine Waffen, aber Werkzeuge, jede Menge, und er ist gefährlich, militant, hochgefährlich gegenüber Männern. Vielleicht schicken Sie eine Kompanie, das ist vielleicht eine gute Idee, ja, aber rechnen Sie nicht damit, dass Sie rational mit mir reden können in diesem Moment. Nein, das ist absolut ausgeschlossen.“