Tödliche Polizei-Schüsse: Beamter „fix und fertig“

Die Tragödie noch einmal im Schnelldurchlauf: Am 5. Jänner wird eine Polizeistreife zu einem Haus in der 2250-Seelen-Gemeinde Bad Sauerbrunn beordert. Einsatzgrund: Ein Beziehungsstreit. Zwei Beamte rücken zu dem Wohnhaus in der Wiesener Straße vor. Im Garten erspähen sie einen Mann in Rage - und mit einer Machete in der Hand! Daneben eine Frau, die von dem Verdächtigen offenbar mit der Waffe bedroht wird. Die Beamten schreiten ein, die Frau flüchtet ins Haus. Dann nimmt die Amtshandlung eine dramatische Wende.