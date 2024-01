Witwe trauert im „Krone“-Gespräch um Macheten-Mann

Witwe will Dinge aus ihrer Sicht klarstellen

Schlussendlich fielen Schüsse aus der Waffe eines Beamten, nachdem der Angreifer nicht zu stoppen war. Es sollen bis zu neun Projektile gewesen sein (der Großteil Warnschüsse in den Boden) - eines war tödlich. Was sich genau im Bad Sauerbrunn abgespielt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gabriele K. will im „Krone“-Gespräche - aus ihrer Sicht - wesentliche Dinge klarstellen: „Ich war die Liebe seines Lebens, er war Künstler, Schauspieler und Umweltaktivist, hätte mir nie wehgetan.“