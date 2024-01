Attacke mit Machete: Polizist erschoss Angreifer

Dramatische Szenen am Freitagnachmittag im Burgenland: In einem Haus in Bad Sauerbrunn soll ein wilder Familienstreit entbrannt sein. Als die alarmierte Polizei gegen den mutmaßlichen Täter vorging, soll dieser einen Beamten mit einer Machete attackiert haben. Schüsse fielen - der Angreifer ist tot!