Margot Robbie: Polizei ermittelt wegen Oscar-Raub

„Ich fühle mich sehr geehrt, von meinen Kollegen neben so bemerkenswerten Künstlern in einem Jahr mit so vielen großartigen Filmen nominiert zu werden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich fühle mich auch unglaublich geehrt und bin stolz darauf, dass ich eine Plastikpuppe namens Ken porträtiert habe“, so der Schauspieler in einem Statement.