Ryan Gosling tadelt Oscar-Academy nach Nominierung

„Barbie“ bekam insgesamt acht Oscar-Nominierungen - darunter auch für Billie Eillishs Hit „What Was I Made For“ in der Sparte „Bester Song“. Robbie ist zumindest mit ihrem Ehemann Tom Ackerley als Produzentin in der Kategorie „Bester Film“ nominiert, Gerwig kann sich mit einer Nominierung für „Bestes adaptiertes Drehbuch“ trösten.