Vukovic und Pokorny im Konzert der Großen

Vukovic eine der Jüngsten

Vor allem auch deshalb, weil die französische Hauptstadt für die Pinzgauerin was besonderes ist. „Ich war in Paris schon auf Urlaub, es ist meine Lieblingsstadt. Ich liebe Paris“, staunt die 20-Jährige über die Stadt der Liebe. Doch genau dort geht es für sie ab Samstag heiß her. In drei Kämpfen in der Gruppenphase will sie im Idealfall den Aufstieg schaffen. „Ich bin eine der jüngsten Starterinnen, nichts ist unmöglich. Ich möchte mit einem guten Gefühl heimfliegen“, erzählt Vukovic. Sonntag ist vor dem Heimflug am Abend das Finale.