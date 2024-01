Vukovic eröffnet Karate-Jahr mit Achtelfinal-Platz

„Gegnerin eine Maschine“

Dennoch war die Pinzgauerin zufrieden: „Im Großen und Ganzen war die Leistung okay. Ich konnte wieder viel Erfahrung sammeln und einiges lernen und bin dankbar darüber. Die Gegnerin, gegen die ich verloren habe, ist wirklich eine Maschine und von dem Kampf kann ich auch viel lernen.“ Nun hofft sie noch auf einen Startplatz bei der Premier League in Paris am 26. Jänner. Denn bekommt sie, wenn jemand in der Rangliste vor ihr krank wird oder verletzt ist. „Die Chancen hier sind relativ groß, dass ich noch starten kann. Es dürfen also bei der Premier League pro Kategorie nur 32 Sportler starten“, erklärt Vukovic.