Karateka Vukovic geht nach Mozart auf die Matte

Sie gilt als designierte Nachfolgerin von Alisa Buchinger und ist die Zukunftshoffnung: Karateka Marina Vukovic. Ab Februar startet die Pinzgauerin in der allgemeinen Klasse, ihren letzten Einsatz bei den Junioren beendete sie auf dem dritten Rang in Venedig (It). „Es war eine zusätzliche Motivation, dass es meine letzte U21-Meisterschaft gewesen ist.“