Immer mehr leere Regale in den Sozialmärkten

Die Armut in Kärnten scheint sich unaufhaltsam auszubreiten. Immer mehr Menschen können sich kaum noch das Nötigste leisten. Und dieser traurige Trend spiegelt sich auch in verschiedenen karitativen Einrichtungen wider, die im Jänner regelrecht gestürmt werden. Ganz besonders merkt man das in den Sozialmärkten in Kärnten. Dort sind die Lebensmittelregale und Vorratskammern praktisch geplündert. Es fehlt vor allem an länger haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Thunfisch aus der Dose, Kaffee, Gewürze, Milch, Mehl, Öl und auch an Zucker.