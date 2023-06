Neuer SoMa-Standort: Einkaufen mit Würde

Immer mehr Kärntner sind auf die Sozialmärkte angewiesen. Seit heute, Donnerstag, ist der Sozialmarkt (SoMa) von der Kaufmanngasse in Klagenfurt an einem neuen und schöneren Standort zu finden. Auf insgesamt 240 Quadratmetern (Verkaufs)fläche wurde der neue Standort in der Prieserhausgasse 7 feierlich eröffnet. Ein würdevoller Ort der Begegnung - auch zum Verweilen - wurde geschaffen.