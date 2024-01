Vier Wächter in Sturmmasken bewachen Amokläufer

Stieftocher Messer an den Hals gehalten

Am 9. Jänner wollte die Ehefrau Anzeige erstatten, richtete sich um 6.35 Uhr früh mit ihrer zwölfjährigen Tochter zum Weggehen her. Als das Mädchen die Wohnungstüre öffnete, stand sein Stiefvater mit einem 26 Zentimeter langen Küchenmesser mit 15 Zentimetern Klingenlänge vor der Tür. Er hielt dem Kind sofort das Messer an den Hals, so die Anklage, und zwang es, zur Seite zu treten. „Dann hat der Betroffene der Ehefrau drei Mal in Bauch, Brust und linken Oberarm gestochen, sie auf ein Bett geworden und wollte sie erdrosseln. Er hat dazu aus Schubändern und Nylonschnüren extra ein Strangulationswerkzeug gebastelt“, so der Staatsanwalt.