Dünen, Strand & frische Brise

Zugegeben, der Name „Badewanne der Berliner“ für die Insel Usedom mit ihren traditionsreichen „Kaiserbädern“ Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck bezieht sich nicht auf wirklich laues Wasser, dafür erfrischt das Schwimmen in der Ostsee verlässlich. Große, gemütliche Strandkörbe bieten Schutz vor der berühmten steifen Brise, die langen Strandpromenaden von einem traditionsreichen Ort in den nächsten erlauben Blicke auf prachtvoll restaurierte Villen; die fünf hölzernen Seebrücken - die längste unter ihnen misst stolze 508 Meter - sind willkommene Gelegenheit für kulinarische Pausen oder auch nur zum Rasten.