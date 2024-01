Wiens Sozialleistungen auf dem Prüfstand

Über die Boni und Einmalzahlungen der Stadt in der Vergangenheit lässt das Rathaus weiterhin nichts kommen: Umgerechnet 83,33 Euro pro Monat habe das den Wienerinnen und Wienern gebracht, verglichen mit 65 Euro pro Monat, die es vom Bund gab. Und trotzdem wird es nicht so weitergehen. Der Grund dafür sind beschränkte Geldmittel und neue Daten über die Auswirkungen der Teuerung auf die Bevölkerung in der Stadt.