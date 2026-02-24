Mit größeren Augen aufs Wien um 1900 geschaut

Neun Hörstationen vertiefen dazu Podcast-artig 18 Themen. Man erlebt keine Parade der Stars von Hoffmann, Moser, Klimt & Co. – selbst wenn Klimts Werkzeichnung für den Mosaikfries im Palais Stoclet jetzt Platz zum Wirken bekommen hat. Schinwald weitet den Blick über die Hochkultur hinaus, spürt der Stimmung der Jahrhundertwende nach: „Es war auch eine Zeit, wo die Flipperhallen aufgekommen sind und die Science-Fiction geboren wurde.“ Also strahlt hinter Hoffmanns silbrigem Boudoir von1937 der Maschinenmensch aus Fritz Langs „Metropolis“in seinen Leuchtkreisen.