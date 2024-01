Was aus Wünschen der Wiener an die Politik wurde

Mehr Beamte für mehr Sicherheit

Die zunehmende Gewalt in der Stadt besorgte die Leser im Vorjahr. Die Wünsche an die Politik: Mehr Polizeipräsenz auf den Straßen, nur so kann das Sicherheitsgefühl der Stadtbewohner gestärkt werden. Konkret wird Favoriten von einem Leser als Problembezirk genannt. Und tatsächlich: Zuletzt kam es in der Silvesternacht wieder einmal zu einer heftigen Schlägerei in der Gußriegelstraße, an der 22 Männer beteiligt waren. Der Ruf nach mehr Uniformierten im einwohnerstärksten Bezirk wurde lauter.