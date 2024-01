Silvester-Verfahren gegen Polizisten eingestellt

Im weiteren Verlauf der Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Beamter einen weiteren Burschen an der Jacke packt und ihn auf eine Parkbank schubst. Zumindest auf den Sequenzen, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist nicht zu sehen, dass andere Beamten einschreiten. Die Polizei erklärte daraufhin, das Video sei gesichert worden und zur rechtlichen und disziplinären Beurteilung an die zuständige Stelle weitergegeben worden.