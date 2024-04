10 km zu Fuß: Ukrainerin (97!) floh vor Russen

Frau ließ alles zurück

Lominowska harrte dennoch als eine von wenigen im Dorf aus, aber am Freitag entschloss auch sie sich zum Gehen – in letzter Minute. Sie verließ ihr Haus im Ortskern, ließ alles zurück und marschierte los. „Ich habe niemanden gesehen, nur Schüsse gehört. Ich wusste nicht, wo oder wer das war“, erzählt Lominowska. Sie lief durch Ruinen, vorbei an Leichen. „Ein Soldat lag da, schon tot, zumindest war er zugedeckt. Und der andere lag einfach so da.“