Polizist verletzt Mann, der Geld beheben wollte

Mann am Boden fixiert

Der Angeklagte entschuldigte sich und erzählte ausführlich weiter von dem „belastenden Einsatz“ rund um den Mord. Vom Tatort führte dieser zuerst zu einem Kleingarten, dann wieder zurück auf die Simmeringer Hauptstraße. Wo schon Kamerateams vor Ort waren und seine Kollegen gerade einen jungen Mann am Boden fixierten. „Ich hatte keine Ahnung, worum es da geht. Es war eine Auseinandersetzung mit Polizeikollegen an einem Mordtatort. Der Verdächtige hatte eine dicke Daunenjacke an. Ich wusste nicht, ob er ein Messer oder eine Schusswaffe dabei hatte.“