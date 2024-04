Nach Sturm auf Platz zwei wartet Heimderby

Zurück zur Austria: Für den Stadtrivalen gab‘s daheim ein 2:2 gegen Neulengbach, Mauly sorgte in der 91. Minute für den Punktegewinn. Die Veilchen kassierten erstmals seit 14. Oktober 2023 wieder mehr als ein Gegentor in einem Pflichtspiel, sind aber seit genau diesem Tag und damit bewerbsübergreifend elf Spielen ungeschlagen. Eine gute Basis, schon am 9. Mai wartet auf den aktuellen Liga-Fünften in Wr. Neustadt das große Cup-Finale gegen St. Pölten.