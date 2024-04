Klarer Abstieg hatte auch Höhepunkte

Der Tullner Nikola Dovedan versetzte am vergangenen Wochenende Darmstadt den „Todesstoß“, schickte die „Lilien“ mit dem 1:0-Goldtreffer in die 2. Bundesliga. „Das war ein Spiegelbild unserer Saison“, brachte es Verteidiger Christoph Klarer nach der Pleite gegen Heidenheim auf den Punkt. „Es haben in vielen Spielen Kleinigkeiten gefehlt, am Ende vermutlich auch die Qualität. Der Abstieg tut schon sehr weh.“