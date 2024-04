Asyl-Streit verschärft sich: Polizei alarmiert

Briten wollen 5700 Personen nach Ruanda abschieben

Großbritannien will in den kommenden Wochen mit Abschiebungen nach Ruanda beginnen. Dafür seien 5700 Migranten identifiziert worden, berichtete die Zeitung „Times“ am Dienstag unter Berufung auf Daten des Innenministeriums in London. Allerdings sei der Aufenthaltsort von mehr als 3500 dieser Menschen derzeit den Behörden nicht bekannt. Viele von ihnen weichen offenbar bereits nach Irland aus.