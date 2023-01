Großeinsatz: Jugendliche warfen Böller auf Polizei

Eine unerwartet große Amtshandlung hat die Wiener Polizei in der Silvesternacht in der Mitterhofersiedlung in Wien-Floridsdorf durchführen müssen. Jugendliche hätten Böller in Richtung von Polizisten geworfen, woraufhin drei Personen festgenommen worden seien, teilte die Polizei der APA in der Nacht auf Sonntag mit.