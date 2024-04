Del Bosque soll spanischen Verband überwachen

Die Kommission solle den Ruf, den guten Namen und das Image des spanischen Fußballs in den kommenden Monaten wiederherstellen. In der Kommission werde Del Bosque von unabhängigen und anerkannten Persönlichkeiten begleitet, mit denen der spanische Fußball sehr wichtige Herausforderungen zu bewältigen habe, darunter die Gestaltung der WM-Bewerbung 2030, sagte Alegría. Del Bosque verkörpere „das Beste des Fußballs in unserem Land“, genieße großen Respekt und sei ein „guter Mensch von großer menschlicher Qualität und ein Beispiel für Ehrlichkeit“, betonte die Ministerin.