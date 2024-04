Corona-Forscher darf nicht mehr in sein Labor

Sitzstreik bei strömendem Regen

Seither wird er in China unter Druck gesetzt. Seit kurzem darf er sein Labor in Shanghai nicht mehr betreten. Daraufhin protestierte er mit einem Sitzstreik bei strömendem Regen gegen die Entscheidung der Behörden. „Ich werde nicht gehen, ich werde nicht aufgeben, ich verfolge die Wissenschaft und die Wahrheit“, schrieb er in einem Beitrag, der später gelöscht wurde. Nachdem ihm Wachleute den Zutritt verwehrt hätte, schlafe Zhang jetzt vor seinem Labor.