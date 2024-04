Bayern-Ikone Maier gegen Engagement von Rangnick!

Er sei „nicht ganz überzeugt“ vom aktuellen ÖFB-Teamchef, der vom deutschen Fußball-Rekordmeister derzeit umworben wird. „Weil diese Geschichte schon zu lange dauert. Rangnick will viel Macht und er will alles bis ins Detail abgeklärt wissen. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl“, sagte der 80-Jährige bei Sport1 am Dienstag. Auf die Frage nach dem Wunschkandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel antwortete Maier: „Rangnick ist es nicht. Ich würde tatsächlich versuchen, Tuchel zu behalten. So verrückt das auch klingen mag.“