Bei Kampf gegen Unkraut fing Pkw von Nachbar Feuer

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagvormittag in Kufstein in Tirol: Als eine 83-jährige Einheimische Unkraut mit einem Heißluftföhn bekämpfen wollte, geriet zunächst eine Hecke in Brand. Die Flammen griffen dann auch noch auf das Auto des Nachbarn über.