Cras in Todesangst: „Dachte, ich würde ersticken!“

Ausgelöst worden war der Unfall durch zwei Fahrer, die unabhängig voneinander wegrutschten. „Ich saß wie in einer Badewanne in dieser Betonrinne neben der Strecke. Wäre ich auf den Betonblock daneben geflogen, wäre ich vielleicht gar nicht mehr hier“, so Cras …