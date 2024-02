Wie es um Schutz von Whistleblowern bestellt ist

Edward Snowden, Julian Assange und Co.: Das Thema Whistleblowing wurde in der Öffentlichkeit nicht erst mit Julian Hessenthalers Ibiza-Strache-Video bekannt. Seit dem Vorjahr gibt es in Österreich gesetzliche Vorgaben im Umgang mit Informanten. Und die Zahl der Meldungen steigt, wissen entsprechende Stellen. Wie es läuft, was sich geändert hat und welche Strafen wem drohen.