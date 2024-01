Wien zahlt für Radar-Jagd auf Raser

Stadt drängt auf strengere Gesetze

Ein Entwurf für einen Rahmenvertrag sieht insgesamt 40 Kameras vor, mit denen in weiterer Folge auch vorerst noch „leere“ Atrappen-Radarboxen bestückt werden könnten. Ohnehin kommen aber auch so in Wien genug Tatbestände zusammen: Allein 2023 wurden mehr als 26.600 Anzeigen wegen Schnellfahrens in Wien ausgestellt. Die Stadt drängt daher auf Strafverschärfungen durch den Bundesgesetzgeber, etwa über einen eigenen Straftatbestand „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ wie in Deutschland.