„Bin süchtig danach, illegale Rennen zu fahren“

Der Mann, der jetzt in einem Wiener Kaffeehaus sitzt, wirkt völlig unauffällig. Er lebe in einer netten kleinen Mietwohnung, erzählt er. Einen guten Job habe er, und er führe ohnehin „ein ziemlich bürgerliches Dasein“. Trotzdem, sein echter Name darf in der „Krone“ nicht geschrieben werden: „Nennen Sie mich Marco M.“