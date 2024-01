Jetzt also doch! Kitz-Premiere für Kärntner Hacker

Am Freitag-Abend reiste der Lavanttaler Felix Hacker (24) erneut nach Kitzbühel an. Nachdem er in den Trainingsläufen die Plätze 32. und 43. belegt hatte, wurde er ja nicht für die Abfahrt am Freitag nominiert. „Ich habe mich im Olympiazentrum Linz vorbereitet. Es war weiterhin Thema, dass ich am Samstag ran darf“, erzählt Hacker.