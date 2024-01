Abfahrt der Herren in Kitzbühel ab 11.30 Uhr LIVE

Wie Kriechmayr ist auch Stefan Babinsky voll fit, er hat auch keine Nachwehen von seinem Sturz im zweiten Training und will seiner Bilanz von zwei sechsten Abfahrtsplätzen in diesem Winter ein weiteres gutes Ergebnis hinzufügen. „Ich will das gute Gefühl, das ich aufgebaut habe, umsetzen.“ So weit fehlte es ihm in seiner Karriere nicht zum Stockerlplatz, er sei überzeugt, dass die Hundertstel oder Zehntel sicher noch einmal zurückkommen. Die kalte Witterung werde aus dem Unterfangen eine Challenge machen, er werde aber parat sein.