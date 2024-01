„Plastikschuhe“ gut für Fiakerpferde und Wien

Gewinn für die Pferde und die Stadtkasse zugleich

Durch die herkömmlichen Hufbeschläge aus Metall wird der Straßenbelag stark beansprucht. Pro Jahr entstehen so laut der Stadt Mehrkosten von 800.000 Euro für Straßensanierungen, was außerdem störende Baustellen bedeutet. Die Stadt könnte mit der Förderung also sogar ein Geschäft machen. Fiaker haben die Kunststoffbeschläge bisher kaum verwendet, weil sie rund doppelt so teuer sind und nur halb so lange halten wie metallene.