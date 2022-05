Sind Fiakergespanne überhaupt noch zeitgemäß?

„Es ist im eigenen Ermessen der Bundesländer, wenn etwas an den Regelungen zu ‚hitzefrei für Fiakerpferde‘ geändert werden soll. Zunächst stellt sich allerdings die Frage abseits von Hitze, ob der Einsatz von Fiakern in einer Großstadt überhaupt noch zeitgemäß ist“, so der Minister zur „Krone“. Er halte das für ein bisschen aus der Zeit gefallen.