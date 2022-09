So erklärt Fiaker das „Schockvideo“ aus Wien

VGT: „Video zeigt Vorfall in seiner ganzen Tragik“

Immer wieder sorgen Videos und Fotos von gestürzten Fiakerpferden für Bestürzung und rufen auch Tierschützer auf den Plan. So fordert etwa der Verein gegen Tierfabriken, Fiaker-Gespanne aus der Stadt zu verbannen - so auch im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Videos am Donnerstag. Bezugnehmend auf den Clip erklärt er: „Das nun vorliegende Video zeigt den Vorfall in seiner ganzen Tragik. Ein Pferd, das hilflos am Boden liegt, ein überforderter Fiakerfahrer“, erklärte VGT Fiaker-Campaigner Georg Prinz.