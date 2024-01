Riesiges Lithium-Vorkommen in Thailand entdeckt

Regierungssprecherin erhofft sich weitere Investitionen

Im Dezember hatten zwei chinesische Unternehmen Investitionen in Höhe von 2,3 Milliarden Baht (59 Millionen Euro) angekündigt, um Thailand als Produktionszentrum für E-Autos zu stärken. Regierungschef Srettha Thavisin kam beim Weltwirtschaftsforum in Davos zudem mit Branchenvertretern zusammen, darunter der Vizechef von Bosch, um für weitere Investitionen zu werben. In diesem Zusammenhang sei der Lithium-Fund „eine gute Nachricht“, sagte Regierungssprecherin Rudklao.