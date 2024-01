„Wadlbeißer“-Sager ist für ÖVP aufgelegter Elfer

Ummeldung kurz vor Jahresende ´23

Die Kandidatur in Innsbruck soll Ideen, Initiativen und Fortschritt wieder in den Mittelpunkt rücken. „Unsere Landeshauptstadt hat in den vergangenen sechs Jahren genug Streit, Stillstand und politische Grabenkämpfe erlebt“, sagte die Spitzenkandidatin, die zwar ihren beruflichen Mittelpunkt in Innsbruck hat, aber erst Ende Dezember offiziell von ihrem Eigenheim in Oberperfuss in eine Mietwohnung in Innsbruck übersiedelt ist. „Wir haben unser familiäres Leben zunehmend nach Innsbruck verlagert“, erklärte sie.