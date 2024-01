Das neue Innsbruck: Flaute oder Ruhe vor dem Sturm

Personenkomitee wird präsentiert

Aber jetzt soll Bewegung in die Sache kommen: Am Montag wird in Innsbruck sein Personenkomitee präsentiert. Und er sucht Unterstützer für den „Straßenwahlkampf“. Dabei fischt er im selben Teich wie die Grünen, nämlich bei den Studenten. Der Köder: Bares. „Als Promotor unterwegs zu sein passiert natürlich nicht nur auf ehrenamtlicher Basis, ein Stundenlohn von 12 Euro ist vorgesehen und soll zusätzliche Motivation sein, an der Zukunft von Innsbruck mittelbar beteiligt zu sein und einen Teil dazu beizutragen, dass unsere Stundenstadt auch ein wenig studentischer wird – endlich!“, heißt es in einem Posting der AktionsGemeinschaft.