Innsbrucker Wahlkampf soll nicht zu teuer werden

Zwei Euro pro Wahlberechtigten

Deshalb bringt die Liste Fritz einen Antrag in den Innsbrucker Gemeinderat am 9. November ein, in dem sie eine Wahlkampfobergrenze inklusive Sanktionen fordert: „Wir schlagen vor, die Wahlkampfkostenobergrenze auf zwei Euro pro Wahlberechtigten zu begrenzen. Das wären bei rund 100.000 Wahlberechtigten rund 200.000 Euro. Beginnend ab 16. Jänner 2024 bis zum Wahltag“, schlägt Sint vor. Mayer ergänzt: „Wer die vereinbarte Wahlkampfkostenobergrenze überschreitet, muss den Überschreitungsbeitrag als Strafe an die Stadt Innsbruck zahlen!“ Die Liste Fritz erneuert außerdem ihre Forderung, dass Parteien, die ohnehin Parteienförderung erhalten, zusätzlich keine Zuwendungen in Form von Spenden, Inseraten oder Sponsoring annehmen sollen. „Wer spendet, will eine Gegenleistung. Wer Spenden annimmt, macht sich abhängig!“, sagt Sint.