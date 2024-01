Forscher fanden Spuren von Long Covid im Blut

Abwehrsystem schädigt gesunde Zellen

Zudem zeigten die Long-Covid-Patienten erhöhte Blutwerte für Schäden an verschiedenen Körperzellen, einschließlich roter Blutkörperchen, -plättchen und Blutgefäßen. „Bleibt das Komplementsystem aktiviert, geht es auf gesunde Zellen in verschiedenen Organen los und schädigt oder zerstört sie“, so der Immunologe.