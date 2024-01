Chinas Techkonzerne werden E-Auto-Markt umkrempeln

Chinas Techkonzerne könnten einem Branchenkenner zufolge den Markt für Elektroautos in den kommenden Jahren deutlich umkrempeln. „Es sieht so aus, als würden wir Zeuge der größten Transformation der Branche“, schreibt der deutsche Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer in einer jüngsten Untersuchung zum weltgrößten Automarkt China.