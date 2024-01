Auto verpetzte Alkolenker nach Unfall bei Polizei

Eltern stellten Kontakt her

So kam es, dass nur wenig später Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, und sich wunderten, wo der Bruchpilot wohl abgeblieben war. Eine eingeleitete Suchaktion blieb vorerst ohne Erfolg, aber die Personalien des Lenkers lagen den Beamten rasch vor. So traten sie an dessen Eltern heran, die nach zwei Stunden – immer noch mitten in der Nacht – den Kontakt herstellen konnten. Zuerst weigerte sich der flüchtige Alkolenker noch, sich zu stellen, oder seinen Aufenthaltsort preiszugeben.