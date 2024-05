Nach OÖ-Stargast ist sogar ein Asteroid benannt!

Überr 1000 Spieler in der PlusCity

Anand wurde in jungen Jahren dank atemberaubendem Tempo „Lightening Kid“ genannt, wurde x-facher Weltmeister auch im Schnell- und Blitzschach, erhielt sechsmal den Weltpokal und den Schach-Oscar. 2014 wurde sogar ein Asteroid nach ihm benannt: (4538) Vishyanand! Nun sitzt Anand bei Österreichs offenen Team Meisterschaften am Donnerstag im Blitzschach am Brett, die dann am Sonntag im Schnellschach steigen.

Kurse und Schachschule für Kinder

Der 54-jährige Inder Anand, der als erster Asiate Schachweltmeister wurde, sitzt für das Team des Weltschachbundes FIDE am Brett, dessen Führungsgremium nach Oberösterreich kommt und sogar ein Management Board Meeting abhält. „Ich hätte nie gedacht, dass alle wirklich zusagen“, ist mit Michael Stöttinger der Präsident von Österreichs Schachbund happy über das Großevent. An dem jedermann teilnehmen kann, auch Kurse und eine Schachschule für Kinder werden angeboten! Informationen gibt‘s unter grandprix-chess.com