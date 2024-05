„Ich habe selten etwas Dümmlicheres gehört“

So auch FP-Stadtrat Michael Raml: „Mein Großvater hat mir in den Neunzigern mein erstes ferngesteuertes Auto beim Beyerl gekauft.“ Er würde sich wünschen, dass das Geschäft erhalten bleibt. Im Gespräch mit der „Krone“ hatte Beyerl-Chefin Maria Pichl allerdings gemeint: „Ich hätte einen Nachfolger suchen können, aber ich kenne das Geschäft schon so lange, dass ich der Meinung bin, dass ich das keinem Jungunternehmer heutzutage antun will.“