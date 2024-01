Silvester-Drama: Lenas Pferd begleitete Trauerzug

Es sollte so eine großartige, verzaubernde Nacht ins neue Jahr werden. Lena freute sich auf ein Feuerwerk der Gefühle in Graz – auf Sternspritzer, die ihr Leben zum Leuchten bringen – nachdem sie sich am Nachmittag von ihrem geliebten Haflinger „Shirkan“ im niederösterreichischen Pferdegestüt verabschiedet hatte. Doch genau diese Silvesterfeier wurde ihr im Innenstadtlokal (wie berichtet) zum tödlichen Verhängnis.