Flammenhölle in Grazer Bar: Narben werden bleiben

Narben können auch seelischer Natur sein. Damit Betroffene traumatische Ereignisse so gut wie möglich verarbeiten können, stehen ihnen Krisen-Helfer auch jetzt noch mit Rat und Tat zur Seite. „Schon in der Brandnacht waren wir mit sechs Personen vor Ort, zehn weitere standen in Bereitschaft“, schildert Cornelia Forstner, Leiterin der Koordinationsstelle Krisenintervention beim Land Steiermark. „Gefühle von Unsicherheit und Hilflosigkeit treten in Notsituationen wie diesen häufig auf, auch Gerüche und Geräusche können im Nachhinein belastend wirken.“ Bis zu sechs Wochen könne das andauern, sagt Forstner, deren Kollegen unter der Nummer 0 664/85 00 222 für Fragen erreichbar sind.