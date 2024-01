Flammeninferno in Graz: Junge Frau starb im Lokal

Großeinsatz für die Rettungskräfte in der Silvesternacht in der Grazer Innenstadt: In der Grazer Sporgasse war gegen 4 Uhr im Eingangsbereich eines Lokales ein Brand ausgebrochen, nach bisherigem Erkenntnisstand wurden 21 Gäste zum Teil schwer verletzt. Eine Person, es dürfte sich um eine junge Frau handeln, erlitt tödliche Verletzungen.